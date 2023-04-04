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Евреинов Борис Алексеевич

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Место рождения

Борщень, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

21.11.1888

Дата смерти

29.10.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888

Отец: Евреинов Алексей

Мать: Евреинова (Сабашникова) Антонина (Нина)

Борщень, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
историк, общественный деятель
Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Нагорничных (Оболенская) Нина

Мать ребёнка: Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Ганш (Евреинова) Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна

Рождение ребёнка
27.11.1914

Сын: Евреинов Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.04.1919

Сын: Евреинов Алексей Борисович

Мать ребёнка: Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна

Киев, Украинская ССР
Смерть
29.10.1933

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