Евреинов Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1888
Дата смерти29.10.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
историк, общественный деятель
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Нагорничных (Оболенская) Нина
Мать ребёнка: Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: Ганш (Евреинова) Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна
Рождение ребёнка
27.11.1914
Сын: Евреинов Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.04.1919
Сын: Евреинов Алексей Борисович
Мать ребёнка: Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна
Киев, Украинская ССР
Смерть
29.10.1933