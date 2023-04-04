Евреинов Дмитрий Борисович
мужской, родился 27.11.1914, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 28.03.1985, Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France
ОтецЕвреинов Борис Алексеевич21.11.1888 г.р.
МатьЕвреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна21.07.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.03.1985
Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France
Похороны
Неизвестно
Saint-Martin-du-Touch