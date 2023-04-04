Евреинов Дмитрий Борисович 27.11.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евреинов Дмитрий Борисович

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 27.11.1914, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 28.03.1985, Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France

Отец
Евреинов Борис Алексеевич21.11.1888 г.р.
Мать
Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна21.07.1893 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1914

Отец: Евреинов Борис Алексеевич

Мать: Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Работа или профессия
Неизвестно

Traducteur

Смерть
28.03.1985
Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France

Похороны
Неизвестно
Saint-Martin-du-Touch

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