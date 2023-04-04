Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1893

Дата смерти

15.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евреинов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Нагорничных (Оболенская) Нина

Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: Ганш (Евреинова) Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
27.11.1914

Сын: Евреинов Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.04.1919

Сын: Евреинов Алексей Борисович

Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич

Киев, Украинская ССР
Смерть
15.05.1983

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