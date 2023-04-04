Евреинова (Жекулина) Наталия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1893
Дата смерти15.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Нагорничных (Оболенская) Нина
Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: Ганш (Евреинова) Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
27.11.1914
Сын: Евреинов Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.04.1919
Сын: Евреинов Алексей Борисович
Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич
Киев, Украинская ССР
Смерть
15.05.1983