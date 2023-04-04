Сабашников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1871
Дата смерти12.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1871
Отец: Сабашников Василий
Мать: Сабашникова Серафима
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сабашников Сергей
Мать ребёнка: Сабашникова София
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Артюхова Нина
Мать ребёнка: Сабашникова София
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Леонова Татьяна
Мать ребёнка: Сабашникова София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сабашникова София
Работа или профессия
Неизвестно
книгоиздатель, сахарозаводчик, политический деятель
Смерть
12.02.1943
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва