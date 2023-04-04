Сабашников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабашников Михаил

Сабашников Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1871

Дата смерти

12.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1871

Отец: Сабашников Василий

Мать: Сабашникова Серафима

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сабашников Сергей

Мать ребёнка: Сабашникова София

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Артюхова Нина

Мать ребёнка: Сабашникова София

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Леонова Татьяна

Мать ребёнка: Сабашникова София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабашникова София

Работа или профессия
Неизвестно
книгоиздатель, сахарозаводчик, политический деятель
Смерть
12.02.1943
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close