Сабашникова (Лукина) София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Лукин Яков
Мать: Лукина София Николаевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Сабашников Сергей
Отец ребёнка: Сабашников Михаил
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Артюхова Нина
Отец ребёнка: Сабашников Михаил
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Леонова Татьяна
Отец ребёнка: Сабашников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабашников Михаил
Смерть
1952