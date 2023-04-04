Сабашникова (Лукина) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабашникова (Лукина) София

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лукин Яков

Мать: Лукина София Николаевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Сабашников Сергей

Отец ребёнка: Сабашников Михаил

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Артюхова Нина

Отец ребёнка: Сабашников Михаил

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Леонова Татьяна

Отец ребёнка: Сабашников Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабашников Михаил

Смерть
1952
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