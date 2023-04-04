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Лукин Борис Яковлевич
Лукин Борис Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Лукин Яков
1825 г.р.
Мать
Лукина (Леонтьева) София Николаевна
1843 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Лукин Яков
Мать:
Лукина София Николаевна
Смерть
1944
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