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Лукин Борис Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Лукин Яков

Мать: Лукина София Николаевна

Смерть
1944
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