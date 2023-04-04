Лукина (Леонтьева) София Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Леонтьев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Сабашникова София
Отец ребёнка: Лукин Яков
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Павликова Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Лукин Яков
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Лукин Яков
Рождение ребёнка
08.08.1875
Дочь: Квессель Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Лукин Яков
Рождение ребёнка
30.07.1877
Отец ребёнка: Лукин Яков
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Лукин Яков
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Лукин Яков
Смерть
1920