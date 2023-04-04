Лукина (Леонтьева) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Леонтьева) София Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Леонтьев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Сабашникова София

Отец ребёнка: Лукин Яков

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Павликова Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Лукин Яков

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лукин Всеволод Яковлевич

Отец ребёнка: Лукин Яков

Рождение ребёнка
08.08.1875

Дочь: Квессель Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Лукин Яков

Рождение ребёнка
30.07.1877

Сын: Лукин Мстислав Яковлевич

Отец ребёнка: Лукин Яков

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лукин Борис Яковлевич

Отец ребёнка: Лукин Яков

Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукин Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: Лукин Яков

Смерть
1920