Лукин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Сабашникова София
Мать ребёнка: Лукина София Николаевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Павликова Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Лукина София Николаевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Лукина София Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1875
Дочь: Квессель Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Лукина София Николаевна
Рождение ребёнка
30.07.1877
Мать ребёнка: Лукина София Николаевна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Лукина София Николаевна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Лукина София Николаевна
Смерть
1887