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Лукин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Сабашникова София

Мать ребёнка: Лукина София Николаевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Павликова Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Лукина София Николаевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лукин Всеволод Яковлевич

Мать ребёнка: Лукина София Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1875

Дочь: Квессель Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Лукина София Николаевна

Рождение ребёнка
30.07.1877

Сын: Лукин Мстислав Яковлевич

Мать ребёнка: Лукина София Николаевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лукин Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Лукина София Николаевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукин Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Лукина София Николаевна

Смерть
1887
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