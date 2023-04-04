Сабашников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабашников Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

26.08.1952

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1901 г.р.
1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Сабашников Михаил

Мать: Сабашникова (Лукина) София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фелицына) Нина

Развод
Неизвестно

Жена: (Зорич) Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Зорич) Вера

Смерть
26.08.1952
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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