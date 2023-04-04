Сабашников Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти26.08.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Сабашников Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фелицына) Нина
Развод
Неизвестно
Жена: (Зорич) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Зорич) Вера
Смерть
26.08.1952
Причина смерти: Расстрелян
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва