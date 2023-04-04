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Евреинов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1832

Дата смерти

17.01.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1851

Муж: Евреинов Владимир

Рождение ребёнка
17.05.1852

Сын: Евреинов Алексей

Отец ребёнка: Евреинов Владимир

Рождение ребёнка
14.07.1858

Сын: Евреинов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Евреинов Владимир

Дата рождения и сам факт существования взяты из статьи члена ИРО и РГО А. В. Богинского.
Рождение ребёнка
05.01.1866

Дочь: Жекулина (Евреинова) Аделаида

Отец ребёнка: Евреинов Владимир

Киев, Украинская ССР
Смерть
17.01.1866

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