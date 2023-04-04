Евреинов ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1832
Дата смерти17.01.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1851
Муж: Евреинов Владимир
Рождение ребёнка
17.05.1852
Сын: Евреинов Алексей
Отец ребёнка: Евреинов Владимир
Рождение ребёнка
14.07.1858
Сын: Евреинов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Евреинов Владимир
Дата рождения и сам факт существования взяты из статьи члена ИРО и РГО А. В. Богинского.
Рождение ребёнка
05.01.1866
Дочь: Жекулина (Евреинова) Аделаида
Отец ребёнка: Евреинов Владимир
Киев, Украинская ССР
Смерть
17.01.1866