Жекулина (Евреинова) Аделаида
Место рождения
Дата рождения05.01.1866
Дата смерти25.02.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1866
Отец: Евреинов Владимир
Мать: Евреинов ?
Рождение ребёнка
15.04.1884
Дочь: Оболенская Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лосиевская Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Жекулин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1893
Дочь: Евреинова Наталия
Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Дрейер Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Орловская Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1950
Брюссель