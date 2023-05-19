Жекулина (Евреинова) Аделаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жекулина (Евреинова) Аделаида

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

05.01.1866

Дата смерти

25.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1866

Отец: Евреинов Владимир

Мать: Евреинов ?

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1884

Дочь: Оболенская Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лосиевская Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Жекулин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Жекулин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
21.07.1893

Дочь: Евреинова Наталия

Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Дрейер Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Жекулин Глеб Сергеевич

Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Орловская Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Жекулин Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жекулин Сергей Иванович

Смерть
25.02.1950
Брюссель
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