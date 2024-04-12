Евреинова (Жекулина) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинова (Жекулина) Наталия

Место рождения

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.07.1893

Дата смерти

15.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1893

Отец: Жекулин Сергей Иванович

Мать: Жекулина Аделаида

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ганш Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
27.11.1914

Сын: Евреинов Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1919

Сын: Евреинов Алексей Борисович

Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евреинов Борис Алексеевич

Смерть
15.05.1983
Брюссель
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