Евреинова (Жекулина) Наталия
Место рождения
Дата рождения21.07.1893
Дата смерти15.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1893
Отец: Жекулин Сергей Иванович
Мать: Жекулина Аделаида
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ганш Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
27.11.1914
Сын: Евреинов Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1919
Сын: Евреинов Алексей Борисович
Отец ребёнка: Евреинов Борис Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1983
Брюссель