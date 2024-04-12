Евреинов Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинов Борис Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.11.1888

Дата смерти

16.10.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ганш Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Евреинова Наталия

Рождение ребёнка
27.11.1914

Сын: Евреинов Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Евреинова Наталия

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1919

Сын: Евреинов Алексей Борисович

Мать ребёнка: Евреинова Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евреинова Наталия

Работа или профессия
Неизвестно
историк, общественный деятель
Смерть
16.10.1933
Прага, Чехия
Похороны
Неизвестно
Прага, Чехия
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