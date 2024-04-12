Евреинов Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1888
Дата смерти16.10.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ганш Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Евреинова Наталия
Рождение ребёнка
27.11.1914
Сын: Евреинов Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Евреинова Наталия
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1919
Сын: Евреинов Алексей Борисович
Мать ребёнка: Евреинова Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евреинова Наталия
Работа или профессия
Неизвестно
историк, общественный деятель
Смерть
16.10.1933
Прага, Чехия
Похороны
Неизвестно
Прага, Чехия