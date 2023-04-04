Жекулин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1884
Дочь: Оболенская Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Жекулина Аделаида
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лосиевская Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Жекулина Аделаида
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Жекулина Аделаида
Рождение ребёнка
1892
Сын: Жекулин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Жекулина Аделаида
Рождение ребёнка
21.07.1893
Дочь: Евреинова Наталия
Мать ребёнка: Жекулина Аделаида
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Дрейер Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Жекулина Аделаида
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Жекулина Аделаида
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Орловская Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Жекулина Аделаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жекулина Аделаида
Работа или профессия
Неизвестно
статский советник
Смерть
1906