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Жекулин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1884

Дочь: Оболенская Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Жекулина Аделаида

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лосиевская Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Жекулина Аделаида

Рождение ребёнка
1888

Сын: Жекулин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Жекулина Аделаида

Рождение ребёнка
1892

Сын: Жекулин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Жекулина Аделаида

Рождение ребёнка
21.07.1893

Дочь: Евреинова Наталия

Мать ребёнка: Жекулина Аделаида

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Дрейер Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Жекулина Аделаида

Рождение ребёнка
1897

Сын: Жекулин Глеб Сергеевич

Мать ребёнка: Жекулина Аделаида

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Орловская Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Жекулина Аделаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жекулина Аделаида

Работа или профессия
Неизвестно
статский советник
Смерть
1906
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