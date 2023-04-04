Евреинов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евреинов Владимир

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.11.1824

Дата смерти

22.03.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
08.06.1851

Жена: Евреинов ?

Рождение ребёнка
17.05.1852

Сын: Евреинов Алексей

Мать ребёнка: Евреинов ?

Рождение ребёнка
14.07.1858

Сын: Евреинов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Евреинов ?

Дата рождения и сам факт существования взяты из статьи члена ИРО и РГО А. В. Богинского.
Рождение ребёнка
05.01.1866

Дочь: Жекулина (Евреинова) Аделаида

Мать ребёнка: Евреинов ?

Киев, Украинская ССР
Смерть
22.03.1889

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