Евреинов Владимир
Место рождения
Дата рождения02.11.1824
Дата смерти22.03.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1851
Жена: Евреинов ?
Рождение ребёнка
17.05.1852
Сын: Евреинов Алексей
Мать ребёнка: Евреинов ?
Рождение ребёнка
14.07.1858
Сын: Евреинов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Евреинов ?
Дата рождения и сам факт существования взяты из статьи члена ИРО и РГО А. В. Богинского.
Рождение ребёнка
05.01.1866
Дочь: Жекулина (Евреинова) Аделаида
Мать ребёнка: Евреинов ?
Киев, Украинская ССР
Смерть
22.03.1889