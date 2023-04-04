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Гудович Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1777

Дата смерти

04.12.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1777

Отец: Гудович Иван Васильевич

Мать: Гудович Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
22.12.1813

Дочь: Пестель Прасковья Кирилловна

Мать ребёнка: Гудович Варвара

Рождение ребёнка
01.12.1814

Дочь: Куликовская Наталья

Мать ребёнка: Гудович Варвара

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гудович Андрей

Мать ребёнка: Гудович Варвара

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гудович Василий

Мать ребёнка: Гудович Варвара

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Баратова Варвара

Мать ребёнка: Гудович Варвара

Получение воинского звания/чина
1833
Генерал-майор в отставке
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
04.12.1856
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичий монастырь
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