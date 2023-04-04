Гудович Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1777
Дата смерти04.12.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1777
Рождение ребёнка
22.12.1813
Дочь: Пестель Прасковья Кирилловна
Мать ребёнка: Гудович Варвара
Рождение ребёнка
01.12.1814
Дочь: Куликовская Наталья
Мать ребёнка: Гудович Варвара
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гудович Андрей
Мать ребёнка: Гудович Варвара
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гудович Василий
Мать ребёнка: Гудович Варвара
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Баратова Варвара
Мать ребёнка: Гудович Варвара
Получение воинского звания/чина
1833
Генерал-майор в отставке
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
04.12.1856
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичий монастырь