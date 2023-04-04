Пестель (Гудович) Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестель (Гудович) Прасковья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1813

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1813

Отец: Гудович Кирилл

Мать: Гудович Варвара

Бракосочетание
1836

Муж: Пестель Александр

Рождение ребёнка
13.09.1837

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Пестель Александр

Рождение ребёнка
19.06.1839

Дочь: Свечина Елизавета

Отец ребёнка: Пестель Александр

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.11.1840

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Пестель Александр

Смерть
1877
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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