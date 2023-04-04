Пестель (Гудович) Прасковья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1813
Дата смерти1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1813
Отец: Гудович Кирилл
Мать: Гудович Варвара
Бракосочетание
1836
Муж: Пестель Александр
Рождение ребёнка
13.09.1837
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Пестель Александр
Рождение ребёнка
19.06.1839
Дочь: Свечина Елизавета
Отец ребёнка: Пестель Александр
Рождение ребёнка
10.11.1840
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Пестель Александр
Смерть
1877
Похороны
Неизвестно