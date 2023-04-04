Пестель Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
1836
Рождение ребёнка
13.09.1837
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Пестель Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
19.06.1839
Дочь: Свечина Елизавета
Мать ребёнка: Пестель Прасковья Кирилловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.11.1840
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Пестель Прасковья Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
До 1900