Пестель Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестель Александр

Пестель Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Пестель Иван Борисович

Мать: Пестель Елизавета (Анна Елизавета)

Бракосочетание
1836

Жена: Пестель Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
13.09.1837

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Пестель Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
19.06.1839

Дочь: Свечина Елизавета

Мать ребёнка: Пестель Прасковья Кирилловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.11.1840

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Пестель Прасковья Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
До 1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close