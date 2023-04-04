Пестель (Крок) Елизавета (Анна Елизавета)
женский, родилась 1766, Германия
умерла 1836, Россия
ОтецКрок Иван ИвановичНеизвестно г.р.
Мать(фон Диц) АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Пестель Иван Борисович06.02.1765 г.р.
Дети
Пестель Павел24.06.1793 г.р.
Пестель Владимир Иванович1795 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Крок Иван Иванович
Мать: (фон Диц) Анна
Германия
Бракосочетание
1792
Россия
Рождение ребёнка
24.06.1793
Сын: Пестель Павел
Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович
Россия
Рождение ребёнка
1795
Сын: Пестель Владимир Иванович
Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович
Рождение ребёнка
18.07.1796
Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пестель Александр
Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пестель Константин Иванович
Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Пестель) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович
Смерть
1836
Россия