Пестель (Крок) Елизавета (Анна Елизавета) 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пестель (Крок) Елизавета (Анна Елизавета)

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1766, Германия

умерла 1836, Россия

Отец
Крок Иван ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
(фон Диц) АннаНеизвестно г.р.
Супруги
Пестель Иван Борисович06.02.1765 г.р.
Дети
Пестель Павел24.06.1793 г.р.
Пестель Владимир Иванович1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Крок Иван Иванович

Мать: (фон Диц) Анна

Германия

Бракосочетание
1792

Муж: Пестель Иван Борисович

Россия

Рождение ребёнка
24.06.1793

Сын: Пестель Павел

Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович

Россия

Рождение ребёнка
1795

Сын: Пестель Владимир Иванович

Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович

Рождение ребёнка
18.07.1796

Сын: Пестель Борис Иванович

Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1801

Сын: Пестель Александр

Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пестель Константин Иванович

Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Пестель) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Пестель Иван Борисович

Смерть
1836
Россия

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