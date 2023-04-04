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(Пестель) Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Пестель Иван Борисович

Мать: Пестель Елизавета (Анна Елизавета)

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