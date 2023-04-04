Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Пестель) Софья Ивановна
(Пестель) Софья Ивановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Пол
Женский
Отец
Пестель Иван Борисович
1765 г.р.
Мать
Пестель (Крок) Елизавета (Анна Елизавета)
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Пестель Иван Борисович
Мать:
Пестель Елизавета (Анна Елизавета)
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия