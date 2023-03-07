Пестель Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестель Борис Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.07.1796

Дата смерти

?.01.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1796

Отец: Пестель Иван Борисович

Мать: Пестель Елизавета (Анна Елизавета)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1825

Жена: Софья Николаевна

Рождение ребёнка
?.06.1828

Дочь: Квентицкая Елизавета

Мать ребёнка: Софья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Софья Николаевна

Смерть
?.01.1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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