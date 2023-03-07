Пестель Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения18.07.1796
Дата смерти?.01.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1796
Бракосочетание
1825
Жена: Софья Николаевна
Рождение ребёнка
?.06.1828
Дочь: Квентицкая Елизавета
Мать ребёнка: Софья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Софья Николаевна
Смерть
?.01.1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния