Гудович (Голицына) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1786
Дата смерти23.01.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.12.1813
Дочь: Пестель Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Гудович Кирилл
Рождение ребёнка
01.12.1814
Дочь: Куликовская Наталья
Отец ребёнка: Гудович Кирилл
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гудович Андрей
Отец ребёнка: Гудович Кирилл
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гудович Василий
Отец ребёнка: Гудович Кирилл
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Баратова Варвара
Отец ребёнка: Гудович Кирилл
Смерть
23.01.1856
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище
Похороны
Неизвестно