Гудович (Голицына) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудович (Голицына) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1786

Дата смерти

23.01.1856

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1813

Дочь: Пестель Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Гудович Кирилл

Рождение ребёнка
01.12.1814

Дочь: Куликовская Наталья

Отец ребёнка: Гудович Кирилл

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гудович Андрей

Отец ребёнка: Гудович Кирилл

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гудович Василий

Отец ребёнка: Гудович Кирилл

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Баратова Варвара

Отец ребёнка: Гудович Кирилл

Смерть
23.01.1856
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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