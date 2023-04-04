Гудович (Разумовская) Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудович (Разумовская) Прасковья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1755

Дата смерти

20.10.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1755

Отец: не указан

Мать: не указана

RV(205745) VGD(26868/p85254 11616/p35259)
Рождение ребёнка
18.06.1777

Сын: Гудович Кирилл

Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич

Рождение ребёнка
По 1777

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич

Бракосочетание
До 1777

Муж: Гудович Иван Васильевич

RV,VGD
Рождение ребёнка
1781

Сын: Гудович Андрей

Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич

Рождение ребёнка
После 1782

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич

Рождение ребёнка
По 1782

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Маркевич Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич

RV(2150)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Гудович Василий

Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Лизогуб Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич

RV(205740) VGD(19124/p60237)кто мать?
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина императорского двора
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
20.10.1808
RV,VGD
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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