Гудович (Разумовская) Прасковья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1755
Дата смерти20.10.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1755
Отец: не указан
Мать: не указана
RV(205745) VGD(26868/p85254 11616/p35259)
Рождение ребёнка
18.06.1777
Сын: Гудович Кирилл
Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич
Рождение ребёнка
По 1777
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич
Бракосочетание
До 1777
RV,VGD
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гудович Андрей
Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич
Рождение ребёнка
После 1782
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич
Рождение ребёнка
По 1782
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Маркевич Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич
RV(2150)
Рождение ребёнка
1786
Сын: Гудович Василий
Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Лизогуб Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Гудович Иван Васильевич
RV(205740) VGD(19124/p60237)кто мать?
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина императорского двора
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
20.10.1808
RV,VGD
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния