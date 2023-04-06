Гудович Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1732
Дата смерти22.01.1820
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1732
Отец: Гудович Василий Андреевич
Мать: Гудович Анна Петровна
Рождение ребёнка
18.06.1777
Сын: Гудович Кирилл
Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
По 1777
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна
Бракосочетание
До 1777
RV,VGD
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гудович Андрей
Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
После 1782
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
По 1782
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Маркевич Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна
RV(2150)
Работа или профессия
1785
RV, VGD: Генерал-губернатор Рязанского и Тамбовского наместничества в 1785-1796
Рождение ребёнка
1786
Сын: Гудович Василий
Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Лизогуб Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна
RV(205740) VGD(19124/p60237)кто мать?
Работа или профессия
1793
RV, VGD: Генерал-губернатор Казанского наместничества в 1793-1796
Работа или профессия
1808
RV,VGD: Главный начальник (генерал-губернатор) Московской губернии в 1808-1812
Работа или профессия
1809
VGD: переведен главнокомандующим в Москву и назначен членом государственного совета.
Смерть
22.01.1820
Ольгополь, Вінницька область
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд