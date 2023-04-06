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Гудович Иван Васильевич

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Место рождения

Старые Ивайтенки, Унечский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

11.11.1732

Дата смерти

22.01.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1732

Отец: Гудович Василий Андреевич

Мать: Гудович Анна Петровна

Старые Ивайтенки, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.06.1777

Сын: Гудович Кирилл

Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
По 1777

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна

Бракосочетание
До 1777

Жена: Гудович Прасковья Кирилловна

RV,VGD
Рождение ребёнка
1781

Сын: Гудович Андрей

Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
После 1782

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
По 1782

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Маркевич Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна

RV(2150)
Работа или профессия
1785
RV, VGD: Генерал-губернатор Рязанского и Тамбовского наместничества в 1785-1796
Рождение ребёнка
1786

Сын: Гудович Василий

Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Лизогуб Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Гудович Прасковья Кирилловна

RV(205740) VGD(19124/p60237)кто мать?
Работа или профессия
1793
RV, VGD: Генерал-губернатор Казанского наместничества в 1793-1796
Работа или профессия
1808
RV,VGD: Главный начальник (генерал-губернатор) Московской губернии в 1808-1812
Работа или профессия
1809
VGD: переведен главнокомандующим в Москву и назначен членом государственного совета.
Смерть
22.01.1820
Ольгополь, Вінницька область
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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