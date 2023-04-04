Гудович (Носенко-Белецкая) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудович (Носенко-Белецкая) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До ?.01.1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

1731 г.р.
1732 г.р.
1742 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

RV
Рождение ребёнка
1731

Сын: Гудович Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Гудович Василий Андреевич

Рождение ребёнка
11.11.1732

Сын: Гудович Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гудович Василий Андреевич

Старые Ивайтенки, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Дунина-Борковская Феодосья Васильевна

Отец ребёнка: Гудович Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудович Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудович Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудович Василий Андреевич

RV 1-й брак супруга, 2-й брак супруги
Военная служба
Неизвестно
RV генерал-адъютант, в 1762-1796 в отставке, затем генерал-аншеф,
Смерть
До ?.01.1752
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