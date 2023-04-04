Гудович (Носенко-Белецкая) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо ?.01.1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1731
Сын: Гудович Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Гудович Василий Андреевич
Рождение ребёнка
11.11.1732
Отец ребёнка: Гудович Василий Андреевич
Старые Ивайтенки, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Дунина-Борковская Феодосья Васильевна
Отец ребёнка: Гудович Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудович Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гудович Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
RV 1-й брак супруга, 2-й брак супруги
Военная служба
Неизвестно
RV генерал-адъютант, в 1762-1796 в отставке, затем генерал-аншеф,
Смерть
До ?.01.1752