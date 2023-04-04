Гудович Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти21.06.1764
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1731
Сын: Гудович Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Гудович Анна Петровна
Рождение ребёнка
11.11.1732
Мать ребёнка: Гудович Анна Петровна
Старые Ивайтенки, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Дунина-Борковская Феодосья Васильевна
Мать ребёнка: Гудович Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гудович Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гудович Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудович Анна Петровна
RV 1-й брак супруга, 2-й брак супруги
Работа или профессия
Неизвестно
генеральный подскарбий
Работа или профессия
Неизвестно
Генеральный подскарбий
Смерть
21.06.1764