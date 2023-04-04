Гудович Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудович Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

21.06.1764

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1731 г.р.
1732 г.р.
1742 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Wi RV(27692) оц.1713
Рождение ребёнка
1731

Сын: Гудович Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Гудович Анна Петровна

Рождение ребёнка
11.11.1732

Сын: Гудович Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гудович Анна Петровна

Старые Ивайтенки, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Дунина-Борковская Феодосья Васильевна

Мать ребёнка: Гудович Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудович Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гудович Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудович Анна Петровна

RV 1-й брак супруга, 2-й брак супруги
Работа или профессия
Неизвестно
генеральный подскарбий
Работа или профессия
Неизвестно
Генеральный подскарбий
Смерть
21.06.1764
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