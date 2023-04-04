Гудович Андрей 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Гудович Андрей

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1781

умер 20.05.1869, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Гудович Иван Васильевич11.11.1732 г.р.
Мать
Гудович (Разумовская) Прасковья Кирилловна12.12.1755 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Гудович Иван Васильевич

Мать: Гудович (Разумовская) Прасковья Кирилловна

Получение воинского звания/чина
16.12.1812

Генерал - Майор

Работа или профессия
26.08.1856

Обер-егермейстер Двора Е.И.В.

Смерть
20.05.1869
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Поливаново, Домодедово, Московская область

при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы

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