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Гудович Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

20.05.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Гудович Иван Васильевич

Мать: Гудович Прасковья Кирилловна

Получение воинского звания/чина
16.12.1812
Генерал - Майор
Работа или профессия
26.08.1856
Обер-егермейстер Двора Е.И.В.
Смерть
20.05.1869
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Поливаново, Домодедово, Московская область
при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы
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