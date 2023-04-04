Гудович Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти20.05.1869
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Получение воинского звания/чина
16.12.1812
Генерал - Майор
Работа или профессия
26.08.1856
Обер-егермейстер Двора Е.И.В.
Смерть
20.05.1869
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Поливаново, Домодедово, Московская область
при церкви Благовещения Пресвятой Богородицы