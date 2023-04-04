Гудович Андрей
мужской, родился 1781
умер 20.05.1869, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГудович Иван Васильевич11.11.1732 г.р.
МатьГудович (Разумовская) Прасковья Кирилловна12.12.1755 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Получение воинского звания/чина
16.12.1812
Работа или профессия
26.08.1856
Смерть
20.05.1869
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Поливаново, Домодедово, Московская область