Воробьева Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1912
Дата смерти31.12.1983
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912
Рождение ребёнка
27.11.1934
Сын: Колегов Александр Павлович
Отец ребёнка: Колегов Павел Макарович
Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Рождение ребёнка
23.11.1937
Дочь: Колегова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Колегов Павел Макарович
Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Жили в деревне очень бедно. Были одни сапоги на троих. Первый домишко был маленький, с низкими потолками и дверями. С махонькими окошками. Там же с ними зимой жили и овечки. Последний домишко - был уж... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1940
Дочь: Колегова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Колегов Павел Макарович
Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Бракосочетание
Неизвестно
Вышла замуж в д.Лебедки Соколовского р-на Сев.Каз.обл. Затем переехала в соседнюю д.Студеное Мамлютского р-на. Затем переехала к дочерям в Петропавловск. Во время войны была письмоносцем, хотя грамоту... Показать все
Смерть
31.12.1983
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск