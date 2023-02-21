Воробьева Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1912

Дата смерти

31.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912

Отец: Воробьев Сергей Арсентьевич

Мать: Бреева Мария Степановна

Рождение ребёнка
27.11.1934

Сын: Колегов Александр Павлович

Отец ребёнка: Колегов Павел Макарович

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Рождение ребёнка
23.11.1937

Дочь: Колегова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Колегов Павел Макарович

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Жили в деревне очень бедно. Были одни сапоги на троих. Первый домишко был маленький, с низкими потолками и дверями. С махонькими окошками. Там же с ними зимой жили и овечки. Последний домишко - был уж... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1940

Дочь: Колегова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Колегов Павел Макарович

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колегов Павел Макарович

Вышла замуж в д.Лебедки Соколовского р-на Сев.Каз.обл. Затем переехала в соседнюю д.Студеное Мамлютского р-на. Затем переехала к дочерям в Петропавловск. Во время войны была письмоносцем, хотя грамоту... Показать все
Смерть
31.12.1983
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
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