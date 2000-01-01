Бреева Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреева Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: Воробьева Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Арсентьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Воробьев Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Арсентьевич

Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Арсентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Сергей Арсентьевич

Смерть
Неизвестно
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