Воробьев Тимофей Сергеевич
Место рожденияСев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Дата рождения1914
Дата смерти1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Военная служба
С 1936 по 1945
Участник финской, русско- японской войны, отличился в битве на озере Хасан, участник ВОВ, вернулся в 1945. В общей сложности он был на фронте 9 лет. Он был артиллеристом. Принимал участие во взятии К... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Имя 1-й жены Тимофея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Имя 1-й жены Тимофея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Захарова Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Захарова Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Ольга Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Ольга Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Японией"
Смерть
1995
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск