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Воробьев Тимофей Сергеевич

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Место рождения

Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное

Дата рождения

1914

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Воробьев Сергей Арсентьевич

Мать: Бреева Мария Степановна

Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Военная служба
С 1936 по 1945
Участник финской, русско- японской войны, отличился в битве на озере Хасан, участник ВОВ, вернулся в 1945. В общей сложности он был на фронте 9 лет. Он был артиллеристом. Принимал участие во взятии К... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Имя 1-й жены Тимофея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Имя 1-й жены Тимофея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Захарова Ольга Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Захарова Ольга Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Захарова Ольга Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Захарова Ольга Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Захарова Ольга Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Ольга Прокопьевна

Военная награда
Неизвестно
Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью "За Победу над Японией"
Смерть
1995
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
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