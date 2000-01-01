Воробьев Сергей Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1912
Дочь: Воробьева Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Воробьев Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна
Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бреева Мария Степановна
Смерть
Неизвестно