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Воробьев Сергей Арсентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: Воробьева Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Воробьев Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна

Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бреева Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бреева Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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