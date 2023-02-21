Воробьев Владимир Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Владимир Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Тимофей Сергеевич

Мать: Имя 1-й жены Тимофея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Могильникова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Могильникова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Могильникова Нина Ивановна

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