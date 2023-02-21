Воробьев Владимир Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Тимофей Сергеевич
Мать: Имя 1-й жены Тимофея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Могильникова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Могильникова Нина Ивановна