Колегова Валентина Павловна
Место рожденияСев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Дата рождения23.11.1937
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Рождение
23.11.1937
Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Жили в деревне очень бедно. Были одни сапоги на троих. Первый домишко был маленький, с низкими потолками и дверями. С махонькими окошками. Там же с ними зимой жили и овечки. Последний домишко - был уж... Показать все
Бракосочетание
09.11.1960
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
В 1971 году развелись. В 1977 году опять сошлись, но через год - полтора расстались уже навсегда
Рождение ребёнка
26.07.1961
Сын: Карамышев Владимир Юльевич
Отец ребёнка: Карамышев Юлий Владимирович
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Рождение ребёнка
16.01.1968
Сын: Карамышев Валерий Юльевич
Отец ребёнка: Карамышев Юлий Владимирович
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Бракосочетание
05.02.1983
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск