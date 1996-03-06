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Колегова Валентина Павловна

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Место рождения

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки

Дата рождения

23.11.1937

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1937

Отец: Колегов Павел Макарович

Мать: Воробьева Евдокия Сергеевна

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Жили в деревне очень бедно. Были одни сапоги на троих. Первый домишко был маленький, с низкими потолками и дверями. С махонькими окошками. Там же с ними зимой жили и овечки. Последний домишко - был уж... Показать все
Бракосочетание
09.11.1960

Муж: Карамышев Юлий Владимирович

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
В 1971 году развелись. В 1977 году опять сошлись, но через год - полтора расстались уже навсегда
Рождение ребёнка
26.07.1961

Сын: Карамышев Владимир Юльевич

Отец ребёнка: Карамышев Юлий Владимирович

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Рождение ребёнка
16.01.1968

Сын: Карамышев Валерий Юльевич

Отец ребёнка: Карамышев Юлий Владимирович

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
Бракосочетание
05.02.1983

Муж: Руденко Николай Андреевич

Сев.Каз.обл. г.Петропавловск
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