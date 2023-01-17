Колегов Павел Макарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Колегов Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1934
Сын: Колегов Александр Павлович
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Сергеевна
Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Рождение ребёнка
23.11.1937
Дочь: Колегова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Сергеевна
Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Жили в деревне очень бедно. Были одни сапоги на троих. Первый домишко был маленький, с низкими потолками и дверями. С махонькими окошками. Там же с ними зимой жили и овечки. Последний домишко - был уж... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1940
Дочь: Колегова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Сергеевна
Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Бракосочетание
Неизвестно
Вышла замуж в д.Лебедки Соколовского р-на Сев.Каз.обл. Затем переехала в соседнюю д.Студеное Мамлютского р-на. Затем переехала к дочерям в Петропавловск. Во время войны была письмоносцем, хотя грамоту... Показать все
Смерть
Неизвестно