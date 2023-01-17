Колегов Павел Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолегов Павел Макарович

Колегов Павел Макарович

avatar

Место рождения

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колегов Макар

Мать: не указана

Колегово, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.11.1934

Сын: Колегов Александр Павлович

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Сергеевна

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Рождение ребёнка
23.11.1937

Дочь: Колегова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Сергеевна

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Жили в деревне очень бедно. Были одни сапоги на троих. Первый домишко был маленький, с низкими потолками и дверями. С махонькими окошками. Там же с ними зимой жили и овечки. Последний домишко - был уж... Показать все
Рождение ребёнка
05.05.1940

Дочь: Колегова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Воробьева Евдокия Сергеевна

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Евдокия Сергеевна

Вышла замуж в д.Лебедки Соколовского р-на Сев.Каз.обл. Затем переехала в соседнюю д.Студеное Мамлютского р-на. Затем переехала к дочерям в Петропавловск. Во время войны была письмоносцем, хотя грамоту... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close