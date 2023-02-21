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Колегова Любовь Павловна

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Место рождения

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки

Дата рождения

05.05.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1940

Отец: Колегов Павел Макарович

Мать: Воробьева Евдокия Сергеевна

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковшов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Ковшов Анатолий Герасимович

Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковшова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Ковшов Анатолий Герасимович

Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковшов Анатолий Герасимович

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