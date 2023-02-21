Колегова Любовь Павловна
Место рожденияСев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Дата рождения05.05.1940
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1940
Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковшов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Ковшов Анатолий Герасимович
Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковшова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Ковшов Анатолий Герасимович
Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Бракосочетание
Неизвестно