Ковшов Анатолий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковшов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Колегова Любовь Павловна
Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковшова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Колегова Любовь Павловна
Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колегова Любовь Павловна
Смерть
Неизвестно
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск