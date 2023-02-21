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Ковшов Анатолий Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковшов Герасим Иванович

Мать: Борисова Федосия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковшов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Колегова Любовь Павловна

Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковшова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Колегова Любовь Павловна

Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колегова Любовь Павловна

Смерть
Неизвестно
Сев.Каз.обл. г.Петропавловск