Ковшов Герасим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковшов Иван Васильевич
Мать: Агрофена
На одной руке имел шесть пальцев (два больших) При въезде в деревню самый первый дом слева от дороги был его. Имел пасеку
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковшов Анатолий Герасимович
Мать ребёнка: Борисова Федосия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковшов Валентин Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное