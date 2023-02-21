Ковшов Герасим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковшов Герасим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковшов Иван Васильевич

Мать: Агрофена

На одной руке имел шесть пальцев (два больших) При въезде в деревню самый первый дом слева от дороги был его. Имел пасеку
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковшов Анатолий Герасимович

Мать ребёнка: Борисова Федосия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковшов Валентин Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Сев.Каз.обл. Мамлютский р-н с.Студеное
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