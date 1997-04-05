Колегов Александр Павлович
Место рожденияСев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки
Дата рождения27.11.1934
Дата смерти05.04.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никишина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1962
Дочь: Колегова Галина Александровна
Мать ребёнка: Никишина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1967
Сын: Колегов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Никишина Раиса Ивановна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
05.04.1997