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Колегов Александр Павлович

Место рождения

Сев.Каз.обл. Соколовский р-н д.Лебедки

Дата рождения

27.11.1934

Дата смерти

05.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1934

Отец: Колегов Павел Макарович

Мать: Воробьева Евдокия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никишина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1962

Дочь: Колегова Галина Александровна

Мать ребёнка: Никишина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1967

Сын: Колегов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Никишина Раиса Ивановна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
05.04.1997

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