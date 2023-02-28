Синельникова (Мальцева) Наталия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельникова (Мальцева) Наталия Гавриловна

Синельникова (Мальцева) Наталия Гавриловна

avatar

Место рождения

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1886

Отец: Мальцев Гавриил Васильевич

Мать: Мальцева Мелания Григорьева

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.09.1905

Муж: Синельников Алексей Андреевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1906

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1908

Сын: Синельников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1910

Дочь: Евфросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1911

Дочь: Аристова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1913

Сын: Синельников Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1915

Дочь: Мелания Алексеевна

Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козарезова Наталья

Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close