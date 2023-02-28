Синельникова (Мальцева) Наталия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения09.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1886
Бракосочетание
26.09.1905
Рождение ребёнка
24.07.1906
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
23.02.1908
Сын: Синельников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1910
Дочь: Евфросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
06.09.1911
Дочь: Аристова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1913
Сын: Синельников Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
24.12.1915
Дочь: Мелания Алексеевна
Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козарезова Наталья
Отец ребёнка: Синельников Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно