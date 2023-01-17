Мальцева (Касьянова) Мелания Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Касьянова) Мелания Григорьева

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Место рождения

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Касьянов Григорий Кузьмич

Мать: Касьянова Акулина Михайловна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.10.1874

Муж: Мальцев Гавриил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1876

Дочь: Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.12.1877

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1879

Сын: Мальцев Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1881

Сын: Мальцев Димитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1884

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1886

Дочь: Синельникова Наталия Гавриловна

Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1890

Сын: Мальцев Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.05.1892

Сын: Мальцев Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1895

Дочь: Феодосия Гавриловна

Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1898

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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