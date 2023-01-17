Мальцева (Касьянова) Мелания Григорьева
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
27.10.1874
Рождение ребёнка
07.05.1876
Дочь: Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1877
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
19.05.1879
Сын: Мальцев Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1881
Сын: Мальцев Димитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1884
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1886
Дочь: Синельникова Наталия Гавриловна
Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1890
Сын: Мальцев Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
11.05.1892
Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
26.05.1895
Дочь: Феодосия Гавриловна
Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1898
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Мальцев Гавриил Васильевич
Смерть
Неизвестно