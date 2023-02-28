Аристова (Синельникова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристова (Синельникова) Анна Алексеевна

Аристова (Синельникова) Анна Алексеевна

avatar

Место рождения

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.09.1911

Дата смерти

13.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1911

Отец: Синельников Алексей Андреевич

Мать: Синельникова Наталия Гавриловна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1939

Сын: Аристов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Аристов Георгий Игнатьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1940

Дочь: Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Аристов Георгий Игнатьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1946

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Аристов Георгий Игнатьевич

Бракосочетание
26.11.1949

Муж: Аристов Георгий Игнатьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1952

Сын: Аристов Николай

Отец ребёнка: Аристов Георгий Игнатьевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.06.1990
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close