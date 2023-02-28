Аристова (Синельникова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1911
Дата смерти13.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1911
Рождение ребёнка
04.12.1939
Сын: Аристов Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Аристов Георгий Игнатьевич
Рождение ребёнка
14.10.1940
Дочь: Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Аристов Георгий Игнатьевич
Рождение ребёнка
14.07.1946
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Аристов Георгий Игнатьевич
Бракосочетание
26.11.1949
Рождение ребёнка
05.02.1952
Сын: Аристов Николай
Отец ребёнка: Аристов Георгий Игнатьевич
Смерть
13.06.1990
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно