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Синельников Алексей Андреевич

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Место рождения

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.06.1887

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1887

Отец: Синельников Андрей Архипович

Мать: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.09.1905

Жена: Синельникова Наталия Гавриловна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1906

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1908

Сын: Синельников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1910

Дочь: Евфросиния Алексеевна

Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1911

Дочь: Аристова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.05.1913

Сын: Синельников Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1915

Дочь: Мелания Алексеевна

Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козарезова Наталья

Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна

Смерть
1938
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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