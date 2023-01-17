Синельников Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1887
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1887
Бракосочетание
26.09.1905
Рождение ребёнка
24.07.1906
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
23.02.1908
Сын: Синельников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
24.06.1910
Дочь: Евфросиния Алексеевна
Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
06.09.1911
Дочь: Аристова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
21.05.1913
Сын: Синельников Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
24.12.1915
Дочь: Мелания Алексеевна
Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козарезова Наталья
Мать ребёнка: Синельникова Наталия Гавриловна
Смерть
1938