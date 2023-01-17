Синельников Андрей Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинельников Андрей Архипович

Синельников Андрей Архипович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Синельников Архип Васильевич

Мать: Синельникова Аксинья Флоровна

Бракосочетание
26.10.1879

Жена: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1880

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1883

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1885

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1887

Сын: Синельников Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1889

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.11.1894

Дочь: Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1900

Сын: Синельников Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1902

Сын: Синельников Петр Андреевич

Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1903

Сын: Синельников Петр Андреевич

Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close