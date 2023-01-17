Синельников Андрей Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
26.10.1879
Рождение ребёнка
04.10.1880
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
14.01.1883
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
13.02.1885
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
02.06.1887
Сын: Синельников Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.03.1889
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
02.11.1894
Дочь: Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
23.11.1900
Сын: Синельников Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
25.06.1902
Сын: Синельников Петр Андреевич
Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна
Рождение ребёнка
25.06.1903
Сын: Синельников Петр Андреевич
Мать ребёнка: Синельникова Евдокия Спиридоновна
Смерть
Неизвестно