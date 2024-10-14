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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине с. Андреевки, Виловатовской волости Бузулукского уезда, Самарской губернии Павле Климентьевиче Щекине, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1898 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1189Андреевка (Лещово), с. каз.при оз. Лещове у р. Самары.7036178869825Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
650. Андреевка (Лещево), село бывшее государственное, при озере Лещевом, дворов 256, жителей 1949, церковь православная, ветряная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Андреевка (Лещево тож). Б. госуд. Рус. Прав.3189Р. Самара и озеро Лещево9367743513201339
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56877Андреевкасело53°01'с.ш.51°20'в.д.N-39-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36606412106с Андреевкасело