село Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Андреевка

Богатовский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине с. Андреевки, Виловатовской волости Бузулукского уезда, Самарской губернии Павле Климентьевиче Щекине, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1898 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1189Андреевка (Лещово), с. каз.при оз. Лещове у р. Самары.7036178869825Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Виловатовская волость
650. Андреевка (Лещево), село бывшее государственное, при озере Лещевом, дворов 256, жителей 1949, церковь православная, ветряная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Виловатовская волость
С. Андреевка (Лещево тож). Б. госуд. Рус. Прав.3189Р. Самара и озеро Лещево9367743513201339

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Богатовский район
56877Андреевкасело53°01'с.ш.51°20'в.д.N-39-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Богатовский муниципальный район, Виловатое сельское поселение
36606412106с Андреевкасело

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