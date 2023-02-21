Мальцев Гавриил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
27.10.1874
Рождение ребёнка
07.05.1876
Дочь: Матрена Гавриловна
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
19.12.1877
Дочь: Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
19.05.1879
Сын: Мальцев Константин Гаврилович
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Григорьева
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.10.1881
Сын: Мальцев Димитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
23.03.1884
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
09.08.1886
Дочь: Синельникова Наталия Гавриловна
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
23.12.1890
Сын: Мальцев Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
11.05.1892
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
26.05.1895
Дочь: Феодосия Гавриловна
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Григорьева
Рождение ребёнка
10.02.1898
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Мать ребёнка: Мальцева Мелания Григорьева
Смерть
Неизвестно