Фокин Яков Иванович 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Яков Иванович

Место рождения

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

15.09.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Фокин Иван Афанасьевич

Мать: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Пелагея Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
06.03.1816 ст.
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 7-я ревизская сказка | д. Малашевская 1816 год | № 151. Иван Афанасьев Фокин - 30 ( пред. ревизия 1811 г.) - 34 года | Ивановы дети | Яков - 3 года - 7 лет | Алексей - н/рожд - 3 года | Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фокина (Фокина) Устинья Яковлевна

Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фокин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Фокин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1851 ст.

Сын: Фокин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 4. рожден 28 января 1851 г., крещен 30. Григорий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокиг и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемник брат его родной Филипп Иванов Фокин ... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1854 ст.

Дочь: Фокина (Фокина) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 17. рождена 11 июля 1854 г., крещена 13. Ольга. Деревни Пятининой крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемница жена брата его Ивана Наталья Федорова... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.

Сын: Фокин Савватий Яковлевич

Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 22. рожден 25 сентября 1857 г., крещен 26. Савватий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 6 с. 691 | Госархив Ар... Показать все
Смерть
15.09.1881 ст.
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Причина смерти: от старости | № 12. умер 15 сентября 1881 г., погребен 17. Деревни Пятинской крестьянин Яклв Иванов Фокин от старости 73 года | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 49 с. 526 | Госархив Арханг. о... Показать все

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