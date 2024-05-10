Фокин Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти15.09.1881 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Фокин Иван Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Пелагея Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
06.03.1816 ст.
Вид учета: 7-я ревизская сказка | д. Малашевская 1816 год | № 151. Иван Афанасьев Фокин - 30 ( пред. ревизия 1811 г.) - 34 года | Ивановы дети | Яков - 3 года - 7 лет | Алексей - н/рожд - 3 года | Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фокина (Фокина) Устинья Яковлевна
Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
28.01.1851 ст.
Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна
№ 4. рожден 28 января 1851 г., крещен 30. Григорий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокиг и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемник брат его родной Филипп Иванов Фокин ... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1854 ст.
Дочь: Фокина (Фокина) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна
№ 17. рождена 11 июля 1854 г., крещена 13. Ольга. Деревни Пятининой крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемница жена брата его Ивана Наталья Федорова... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1857 ст.
Мать ребёнка: Фокина Пелагея Петровна
№ 22. рожден 25 сентября 1857 г., крещен 26. Савватий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 6 с. 691 | Госархив Ар... Показать все
Смерть
15.09.1881 ст.
Причина смерти: от старости | № 12. умер 15 сентября 1881 г., погребен 17. Деревни Пятинской крестьянин Яклв Иванов Фокин от старости 73 года | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 49 с. 526 | Госархив Арханг. о... Показать все