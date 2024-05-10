Фокин Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фокин Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
06.03.1816 ст.
Вид учета: 7-я ревизская сказка | д. Малашевская 1816 год | № 151. Иван Афанасьев Фокин - 30 ( пред. ревизия 1811 г.) - 34 года | Ивановы дети | Яков - 3 года - 7 лет | Алексей - н/рожд - 3 года | Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Фокин Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния