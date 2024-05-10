Фокин Иван Афанасьевич 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Иван Афанасьевич

Место рождения

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Анна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Фокин Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Фокин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
06.03.1816 ст.
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: 7-я ревизская сказка | д. Малашевская 1816 год | № 151. Иван Афанасьев Фокин - 30 ( пред. ревизия 1811 г.) - 34 года | Ивановы дети | Яков - 3 года - 7 лет | Алексей - н/рожд - 3 года | Ив... Показать все
Рождение ребёнка
1817

Сын: Фокин Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Фокин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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