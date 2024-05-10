Фокин Савватий Яковлевич 25.09.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Савватий Яковлевич

Фокин Савватий Яковлевич

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

25.09.1857 ст.

Дата смерти

02.02.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1857 ст.

Отец: Фокин Яков Иванович

Мать: Фокина Пелагея Петровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 22. рожден 25 сентября 1857 г., крещен 26. Савватий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокин и его законная жена Пелагея Петрова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 6 с. 691 | Госархив Ар... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
21.01.1885 ст.

Жена: Фокина (Рядовкина) Агриппина Самсоновна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет мужу: 26 | Кол-во лет жене: 22 | № 4. 21 января 1885 г. Уволенный в запас ефрейтор Савватий Яковлев Фокин православного исповедания первым браком 26 лет и Зачачьевского прихода деревни Зуев... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1885 ст.

Сын: Фокин Василий Савватиевич

Мать ребёнка: Фокина (Рядовкина) Агриппина Самсоновна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 21. рожден 18 декабря 1885 г., крещен 18. Василий. Деревни Пятинской уволенный в запас ефрейтор Савватий Яковлев Фокин и его законная жена Агриппина Сеиеонова оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1888 ст.

Сын: Фокин Георгий Савватиевич

Мать ребёнка: Фокина (Рядовкина) Агриппина Самсоновна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 10. рожден 3 апреля 1888 г., крещен 3. Георгий. Деревни Пятинской Холмогорской местной команды рядовой Савватий Яковлев Фокин и законная его жена Агриппина Самсоньева оба православные | ГААО Ф. 29 О... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1891 ст.

Сын: Фокин Яков Савватиевич

Мать ребёнка: Фокина (Рядовкина) Агриппина Самсоновна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 23. рожден 15 октября 1891 г., крещен 15. Яков. Деревни Пятинской уволенный в запас Савватий Яковлев Фокини его законная жена Агриппина Самсоньева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т.1 Д. 243 с.1... Показать все
Смерть
02.02.1916 ст.
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Причина смерти: от катара желудка | № 1. умер 2 февраля 1916 г., погребен 4. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Пятинской крестьянин Савватий Яковлев Фокин от катара ... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.