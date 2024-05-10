Фокин Григорий Яковлевич 28.01.1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Григорий Яковлевич

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

28.01.1851 ст.

Дата смерти

26.05.1861 ст.

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

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СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1851 ст.

Отец: Фокин Яков Иванович

Мать: Фокина Пелагея Петровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 4. рожден 28 января 1851 г., крещен 30. Григорий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокиг и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемник брат его родной Филипп Иванов Фокин ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
26.05.1861 ст.
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Причина смерти: от горячки | № 4. умер 26 мая 1861 г., погребен 29. Деревни Пятинской крестьянина Якова Иванова Фокина сын Григорий 8 лет от горячки | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 10 с. 208 | Госархив Арханг.... Показать все

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