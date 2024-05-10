Фокин Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1851 ст.
Дата смерти26.05.1861 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1851 ст.
Отец: Фокин Яков Иванович
Мать: Фокина Пелагея Петровна
№ 4. рожден 28 января 1851 г., крещен 30. Григорий. Деревни Пятинской крестьянин Яков Иванов Фокиг и его законная жена Пелагея Петрова оба православные Восприемник брат его родной Филипп Иванов Фокин ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.05.1861 ст.
Причина смерти: от горячки | № 4. умер 26 мая 1861 г., погребен 29. Деревни Пятинской крестьянина Якова Иванова Фокина сын Григорий 8 лет от горячки | ГААО Ф. 29 Оп. 24 Д. 10 с. 208 | Госархив Арханг.... Показать все