Фокин Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Фокин Яков Иванович
Мать: Фокина Пелагея Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1876 ст.
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 22 | № 1. 16 января 1876 г. Деревни Пятинской крестьянин Николай Яковлев Фокин православного исповедания первым браком 26 лет и Емецкого прихода крестянина ... Показать все
Смерть
Неизвестно