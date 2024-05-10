Фокин Николай Яковлевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Николай Яковлевич

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Фокин Яков Иванович

Мать: Фокина Пелагея Петровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
16.01.1876 ст.

Жена: Фокина (Пентелева) Татьяна Федоровна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 22 | № 1. 16 января 1876 г. Деревни Пятинской крестьянин Николай Яковлев Фокин православного исповедания первым браком 26 лет и Емецкого прихода крестянина ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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